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Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

Сегодня, 12:33
julija-ca
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Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямуюВ Волгограде продолжаются работы по укреплению правого береги реки Волга в Центральном районе. Готовность объекта берегоукрепления на сегодняшний день составляет 77%.
Как сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на областной комитет природных ресурсов и экологии, в настоящее время на стройке задействованы 90 специалистов и 30 единиц спецтехники. Строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно.
Напомним, протяженность пяти участков в Советском, Ворошиловском и Центральном районах составляет почти три километра. Полностью готовы площадки в районе детской инфекционной больницы, а также по улицам Калинина и Труханкина. Готовность двух участков в районе стадиона «Волгоград Арена» составляет 70%.
Все работы на данных объектах выполняет подрядная организация «Трест «Запсибгидрострой». Её руководители заявляют полностью завершены наиболее трудоемкие и технически сложные работы по монтажу упорных конструкций из стального трубчатого шпунта, выполненные с применением плавательных средств. На всех этапах стройки сертифицированные лаборатории строго контролируют качество материалов и работ.
Срок сдачи объекта в полном объеме - 2017 год.

Фото ИД «Волгоградская правда»
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