Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Экономика » В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных
|
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:02
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова 5
13:04
Нужно ли платить за мусор? 3
РЕКЛАМА
ОПРОС
Как вы относитесь к переименованию Волгограда в Сталинград?
«Состояние по внешнему виду отличное», — сообщил Попов, уточнив, что «немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита». «Но у него ручки на месте — это первый признак того, что если не было ...
«Роснано» не получало от контрагентов претензий по срокам оплаты
"Роснано" пока не получало от Генпрокуратуры представления по поводу нарушения законодательства о закупках, заявили РИА Новости в пресс-службе компании, отметив, что компания никогда ...
Трамп заявил, что Обама не обеспечивает «гладкую» передачу власти
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий президент Барак Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает ему препятствия.