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В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Сегодня, 16:59
Lopatin
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В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработныхБолее 4,4 тысячи безработных жителей волгоградского региона в 2017 году смогут получить новую профессию — квоты на обучение увеличены в два раза по сравнению с текущим годом. Усиление финансирования программ по труду и занятости стало возможно благодаря поступлению дополнительных средств в областной бюджет.
Как сообщили в комитете по труду и занятости населения региона, на реализацию мероприятий дополнительно выделено 11,8 миллиона рублей. В число программ, получивших финансирование, вошли: организация профессионального обучения, временное трудоустройство несовершеннолетних, содействие самозанятости безработных.
Средства позволят оказать финансовую помощь при организации собственного дела еще 96 безработным гражданам — их общее число в будущем году составит 139 человек. Существенно вырастет число подростков, которые смогут поработать летом: общее число трудоустроенных несовершеннолетних превысит девять тысяч человек, в то время как в текущем году их было около 7,6 тысячи человек.
В 2017 году объем безвозмездных поступлений в региональный бюджет увеличен на 7,3 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на социально-экономические программы и реализацию инфраструктурных проектов.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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