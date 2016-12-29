Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

» » В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

Сегодня, 09:20
Lopatin
Просмотров: 1
Комментариев: 0
В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукцииВ Дзержинском районе Волгограда сотрудники Роспотребнадзора и облпромторга в ходе проверки крупного оптово-распределительного комплекса обнаружили большую партию спиртосодержащей продукции, запрещенной к реализации.
Как сообщили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, было выявлено порядка 130 тысяч единиц непищевой спиртосодержащей продукции, продажа которой сейчас запрещена, и более 10 тысяч бутылок пищевого алкоголя без соответствующих документов. По результатам рейда на незаконную продукцию наложен арест.
Всего с начала 2016 года в Волгоградской области выявлено 93 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, изъято и передано для уничтожения более 70 тысяч бутылок — такие данные были озвучены на заседании областной комиссии по противодействию контрафакту.
Контрольно-надзорные мероприятия проводятся для пресечения распространения спиртосодержащей продукции в связи со случаями массовых отравлений людей, в том числе со смертельными исходами. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с 26 декабря 2016 года в стране на 30 суток приостановлена розничная торговля спиртосодержащий непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%, исключая парфюмерию и стеклоомывающие жидкости. К нарушителям применяются меры административной ответственности.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Объем оборота алкоголя волгоградские объекты торговли представят в ЕГАИС

Об изменениях в законодательстве предприниматели могут узнать на бесплатных семинарах

Россельхознадзор проверяет ввоз семян растений на территорию области

Волгоградцев ждут на сельскохозяйственной ярмарке

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги