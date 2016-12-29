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» » «Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

Сегодня, 14:19
Lopatin
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«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублейПостановлением Краснооктябрьского районного суда города Волгограда АО «ВМК «Красный Октябрь» оштрафовано на 250 тысяч рублей за нарушение законодательства в области промышленной безопасности.
Как рассказали в пресс-службе райсуда, сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора провели на предприятии внеплановую выездную проверку. По ее результатам был составлен акт с указанием всех выявленных нарушений требований промышленной безопасности, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Однако АО «ВМК «Красный октябрь» не выполнило необходимые мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации технических устройств.
Краснооктябрьский районный суд признал акционерное общество виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.
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