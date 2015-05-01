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С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

Сегодня, 11:28
Lopatin
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С января в регионе повысится проезд в пригородных поездахСогласно приказу комитета тарифного регулирования Волгоградской области, стоимость проезда в поездах пригородного сообщения в пределах одной десятикилометровой зоны и каждой последующей с 1 января 2017 года составит 20 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ПривЖД.
Единый городской тариф вырастет с 38 до 40 рублей. Он будет действовать на участках:

- ст. Волгоград-I – ст. Гумрак;
- ст. Волгоград-I – о.п. Локомотивное депо;
- ст. Волгоград-I – о.п. 28 км;
- ст. Волгоград-I – ст. Южная;
- ст. Волгоград-I – ст. Тракторная Пасс.;
- ст. Волгоград – ст. Трубная.

Тариф на перевозку багажа, домашних животных, птиц с 1 января 2017 г. в зависимости от расстояния составит: до 100 км включительно – 100 рублей, свыше 100 км – 150 рублей.
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