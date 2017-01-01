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В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

Сегодня, 14:22
Lopatin
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В Волгограде начала действовать новая система оплаты проездаС 1 января 2017 года кондукторы- контролеры МУП «Метроэлектротранс» вышли на маршруты с терминалами, через которые осуществляется оплата проезда на городском электротранспорте, сообщает пресс-служба предприятия.

С сегодняшнего дня жители города могут приобрести электронные транспортные карты в пунктах продажи проездных билетов МУП «Метроэлектротранс» на следующих станциях:
- «Площадь Ленина» (Центральный район),
- «Профсоюзная» (Ворошиловский район),
- «Ул.Триумфальная» (трамвайное депо №5, Краснооктябрьский район),
- «Завод «Ахтуба» (Дзержинский район).

Со 2 января 2017 года добавляются пункты продажи электронных транспортных карт на станциях:
- «Ул. Тополевая» (Кировский район)
- «Обувная фабрика» (Советский район)
- «Судоверфь» (Красноармейский район)

Стоимость транспортной карты – 100 рублей. При покупке необходимо пополнить карту, положив минимум 50 рублей, максимальная сумма не ограничена. В дальнейшем пополнить транспортные карты денежными средствами можно будет в вышеуказанных пунктах МУП «Метроэлектротранс».



Фото пресс-службы администрации Волгограда
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