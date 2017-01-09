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» » С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

Сегодня, 16:05
Lopatin
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С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в порядок предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Постановление правительства, подписанное 26 декабря, опубликовано сегодня на сайте кабмина.
Согласно документу, с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества.
«Устанавливается, что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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