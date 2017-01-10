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В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

Сегодня, 09:37
Lopatin
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В Волгограде открыли два новых автобусных маршрутаВ Волгограде начали действовать два новых автобусных маршрута: № 65 «Жилгородок – ул. им. Тулака» и №35 «Больничный комплекс – ул. им. Тулака». Уже с 6 января по этим направлениям курсируют современные газомоторные автобусы большой вместимости.
Маршрут № 65 проходит через следующие опорные остановки: ул. Космонавтов, ул. 51-й Гвардейской, ул. им. Хорошева, ул. Комсомольская, «Торговый центр», ул. им. Тулака.
Маршрут №35 следует через остановочные пункты: ул. Космонавтов, б-р 30-летия Победы, 2-й км, ул. 7-й Гвардейской, Центральный рынок, «Торговый центр», ул. им. Тулака.
По информации пресс-службы администрации Волгограда, новые направления добавились к уже открытым в декабре маршрутам №20 «Пл. им. Дзержинского – ул. Аллея Героев» и №85 «Жилгородок – Кардиоцентр». А к 1 февраля этого года откроются еще три маршрута: №55 «К-тр «Юбилейный» – 7-я больница», №25 «Спартановка – ТРЦ «Акварель»» и самый протяженный №95 «пос. ГЭС – ул. Тополевая».
Сегодня на территории Волгограда действуют и коммерческие, и муниципальные перевозчики. В результате поэтапного внедрения новой транспортной схемы именно автобусные маршруты наряду с линиями горэлектротранспорта составят основу маршрутной сети города. Работа по развитию дорожно-транспортной сферы проводится городскими властями в соответствии с поручениями губернатора области по улучшению пассажирского обслуживания, обеспечению жителей комфортным, надежным и безопасным муниципальным транспортом.



Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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