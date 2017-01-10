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Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

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Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

Сегодня, 14:35
Lopatin
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Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкойС начала января в Волгограде начала действовать новая автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте. За первую неделю нового года волгоградцы приобрели свыше 1 тысячи электронных проездных.
Уже зафиксировано почти 2,5 тысячи транзакций – столько раз пассажиры воспользовались транспортными картами для безналичной оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда. При этом использование карты дает 10-процентную скидку на оплату проезда: 18 рублей вместо 20 на автобусах, троллейбусах и трамваях, а также 23 рубля вместо 25 на скоростном трамвае.
Получая карту, пассажир платит 100 рублей за подключение к автоматизированной системе. При этом необходимо пополнить счет карты, положив минимум 50 рублей, максимальная сумма не ограничена.
Получить транспортную карту, а в дальнейшем и пополнять «электронный кошелек», горожане и гости города-героя могут в ряде киосков Союзпечати (подробный перечень на сайте www.vlg-tk.ru), а также в автобусах волгоградских перевозчиков. При этом в автобусах новых 4 маршрутов «Волгоградского автобусного парка» (маршруты №№ 20, 35, 65 и 85) можно приобрести предзаполненные карты за 300 рублей, в стоимость которых уже включена сумма для оплаты проезда в размере 200 рублей.
Транспортные карты для оплаты проезда также можно приобрести в семи пунктах по реализации билетов МУП «Метроэлектротранс» на остановках городского электротранспорта: «Судоверфь» (Красноармейский район), «Ул. Тополевая» (Кировский район), «Обувная фабрика» (Советский район), «Ул. Триумфальная» (трамвайное депо №5, Краснооктябрьский район), «Завод «Ахтуба» (Дзержинский район), подземных станциях «Площадь Ленина» и «Профсоюзная».
С 15 января к системе подключатся отделения Почты России, к февралю – банковские терминалы, с помощью которых пассажиры будут вносить деньги на карту. В дальнейшем появится возможность пополнения средств на электронном проездном через интернет.
Вскоре появятся и льготные карты. Они являются именными, поэтому в случае потери карту можно будет заблокировать и восстановить в сервисном центре «Транспортная карта «Волна»» по адресу: ул. Советская, 7. Обычные гражданские карты именными не являются.
Стоит отметить, что для удобства пассажиров по-прежнему действует традиционная форма оплаты – наличными.
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