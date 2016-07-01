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В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

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В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Сегодня, 18:26
Lopatin
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В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещенияЗа минувший год специалисты муниципального предприятия «Волгоградгорсвет» ввели в эксплуатацию порядка 30 километров линий электроосвещения и свыше тысячи светоточек. Все работы выполнены за счет средств городского бюджета в рамках благоустройства и создания благоприятной городской среды в соответствии с концепцией развития области, рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.
Особое внимание при выборе мест уделялось социально значимым территориям – паркам, детским площадкам и дорогам вблизи жилых домов и детских учреждений.
Так, появилось наружное освещение на объектах Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и Кировского районов – здесь на улицах установлено более 400 светоточек. Горсвет также провел работы по строительству линий вблизи новостроек – осенью 2016 года осветилась подъездная дорога к жилому комплексу «Родниковая долина». В рамках сотрудничества с территориальным общественным самоуправлением предприятие восстановило линии наружного освещения на территории 13 ТОСов.
На сегодняшний день Волгоград освещают 43 тысячи светоточек на линиях протяженностью порядка 1 300 километров.
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