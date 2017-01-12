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Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

Сегодня, 11:47
Lopatin
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Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублейМинпромторг России направил 85 миллионов рублей волжскому предприятию «Волгабас» на компенсацию части затрат на транспортировку, омологацию и подтверждение соответствия продукции международным стандартам, которые необходимы для продвижения за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Как пояснили в региональном комитете промышленности и торговли, средства полученной субсидии компенсируют часть затрат предприятия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения соответствия продукции зарубежным техническим требованиям и последующей реализации.
В настоящее время «Волгабас» выпускает автобусы различных классов городского, пригородного, междугороднего и туристического назначения, работающие на традиционных видах топлива и альтернативных источниках энергии.
Волгоградская область входит в число пилотных субъектов РФ, где реализуется проект Российского экспортного центра (РЭЦ) по развитию внешнеэкономического потенциала предприятий.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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