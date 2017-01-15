|
Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку
Сегодня, 09:19
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Минимальная розничная цена на водку в России может вырасти до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексея Сазанова.
Сейчас минимальная розничная цена за бутылку – 190 рублей. Ранее Минфин предлагал увеличить ее на 15 процентов, подняв до 219 рублей. Однако сейчас обсуждается 10-процентный порог повышения.
«Я думаю, минимальная цена будет в диапазоне от 205 до 210 рублей. Сейчас проводится расчет, но определенно она будет ниже 219 рублей», – сказал Алексей Сазанов. Точный уровень роста стоимости водки в этом году в ведомстве обещают определить в течение 1-2 недель.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.