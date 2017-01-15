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Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Сегодня, 09:19
Lopatin
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Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водкуМинимальная розничная цена на водку в России может вырасти до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексея Сазанова.
Сейчас минимальная розничная цена за бутылку – 190 рублей. Ранее Минфин предлагал увеличить ее на 15 процентов, подняв до 219 рублей. Однако сейчас обсуждается 10-процентный порог повышения.
«Я думаю, минимальная цена будет в диапазоне от 205 до 210 рублей. Сейчас проводится расчет, но определенно она будет ниже 219 рублей», – сказал Алексей Сазанов. Точный уровень роста стоимости водки в этом году в ведомстве обещают определить в течение 1-2 недель.
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