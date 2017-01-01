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ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Сегодня, 09:31
Lopatin
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ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления регионуВ 2016 году Приволжская железная дорога увеличила налоговые отчисления в региональные и местные бюджеты на 19%.
Как сообщили в пресс-службе ПривЖД, за период с января по декабрь 2016 года Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней более 4,2 млрд рублей, что на 19% выше аналогичного периода прошлого года.
В частности, налоговые отчисления в бюджет Волгоградской области составили более 1,2 млрд рублей (+25,2%).
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