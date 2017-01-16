С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ Просмотров: 71 Комментариев: 0

«С 1 января 2017 года – введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление, и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До настоящего времени такой ответственности не было», – сказал Козак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами. С 1 января 2017 введена повышенная финансовая ответственность управляющих компаний за неправильно рассчитанные коммунальные услуги. За излишне начисленную плату будет взиматься штраф, передает сегодня ТАСС со ссылкой на вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака.«С 1 января 2017 года – введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление, и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До настоящего времени такой ответственности не было», – сказал Козак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.



