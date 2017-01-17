«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали Просмотров: 63 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе предприятия, рейтинг по итогам второго полугодия 2016 года был опубликован в январском выпуске специализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт». В него вошли основные производители сортового, листового проката, труб, нержавейки, метизной продукции, алюминиевого и цветного проката.

В настоящее время волгоградский комбинат ежемесячно производит порядка 3 тысяч тонн нержавеющего проката, из которых 500 тонн хромистых марок и 2,5 тысячи тонн никельсодержащего сортамента. За 2016 год «Красным Октябрем» было отгружено рекордное количество нержавейки – 36 810 тонн. Таких показателей предприятие добилось впервые со времен распада Советского Союза. Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» подтвердил свои позиции, возглавив рейтинг ведущих производителей нержавеющих сталей и сталей специального назначения.Как сообщили в пресс-службе предприятия, рейтинг по итогам второго полугодия 2016 года был опубликован в январском выпуске специализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт». В него вошли основные производители сортового, листового проката, труб, нержавейки, метизной продукции, алюминиевого и цветного проката.В настоящее время волгоградский комбинат ежемесячно производит порядка 3 тысяч тонн нержавеющего проката, из которых 500 тонн хромистых марок и 2,5 тысячи тонн никельсодержащего сортамента. За 2016 год «Красным Октябрем» было отгружено рекордное количество нержавейки – 36 810 тонн. Таких показателей предприятие добилось впервые со времен распада Советского Союза.



