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«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

Сегодня, 12:26
Lopatin
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«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей сталиВолгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» подтвердил свои позиции, возглавив рейтинг ведущих производителей нержавеющих сталей и сталей специального назначения.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, рейтинг по итогам второго полугодия 2016 года был опубликован в январском выпуске специализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт». В него вошли основные производители сортового, листового проката, труб, нержавейки, метизной продукции, алюминиевого и цветного проката.
В настоящее время волгоградский комбинат ежемесячно производит порядка 3 тысяч тонн нержавеющего проката, из которых 500 тонн хромистых марок и 2,5 тысячи тонн никельсодержащего сортамента. За 2016 год «Красным Октябрем» было отгружено рекордное количество нержавейки – 36 810 тонн. Таких показателей предприятие добилось впервые со времен распада Советского Союза.
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