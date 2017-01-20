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Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

Сегодня, 10:21
Lopatin
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Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажировВ 2016 году в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги поездами пригородного сообщения воспользовались более 2,9 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба ПривЖД.
Увеличению пассажиропотока способствовало введение ОАО «Волгоградтранспригород» введение новых услуг. Например, в пригородных поездах пассажиры могут оформить проездные документы через устройства мобильной связи с использованием приложения «Пригород» и произвести оплату по безналичному расчету.
Для удобства пассажиров в пригородных поездах предоставляется бесплатный доступ к сети Internet по технологии Wi-Fi.
В пригородных кассах станций Волгоградского региона, среди которых Волгоград-1, Волгоград-2, Ельшанка, предоставляется услуга по оплате проездных документов на поезда пригородного сообщения по безналичному расчету с использованием банковской карты.
В прошлом году в рамках проекта «Городская электричка» в Волгоградском регионе маршрут «Волгоград – Волжский» был продлен до остановки Станция Трубная.
В Волгограде с 8 декабря был организован интермодальный маршрут – по рабочим дням производится бесплатная доставка пассажиров по маршруту «Поселок ГЭС – ст. Тракторная-Пасс. – ст. Южная». Условием бесплатного проезда на автобусе является приобретение пассажиром в пути следования билета на электропоезд, либо наличие проездного абонемента на пригородный железнодорожный транспорт.
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