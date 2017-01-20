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В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

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В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Сегодня, 15:31
Lopatin
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В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты За последние две недели количество горожан, воспользовавшихся новыми транспортными направлениями, увеличилось почти в три раза. Если 6 января автобусами 4 маршрутов перевезено 3,5 тысячи человек, то сегодня – 9,7 тысячи пассажиров. Волгоградцы привыкают к новым маршрутам и все чаще делают выбор в пользу автобусов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Семь новых маршрутов, утвержденных документом планирования, стали постепенно открываться с 26 декабря. Тогда начали работать два первых из семи направлений – №20 «Пл. им. Дзержинского – ул. Аллея Героев» и №85 «Жилгородок – Кардиоцентр». Еще два новых автобусных маршрута открылись 6 января – №65 «Жилгородок – ул. им. Тулака» и №35 «Больничный комплекс – ул. им.Тулака».
С 1 февраля к этим четырем маршрутам добавятся еще три:
№55 «К-р «Юбилейный» – 7-я больница» (будет следовать через остановочные пункты пр-т им. Героев Сталинграда, школа № 115, 8-я площадка, Угол парка, ВолГУ, ВГСХА, 7-я больница);
№25 «Спартановка – ТРЦ «Акварель»» (с остановками: ул. им. Грамши, пл. им. Дзержинского, ул. Тарифная, ул. им. генерала Штеменко, ул. 39-й Гвардейской, Мамаев Курган, к-тр «Родина», к-тр «Мир», колледж нефти и газа, ВолГУ, ТРЦ «Акварель»).
И самым протяженным станет маршрут № 95 «пос. ГЭС – ул. Тополевая» (с остановками: ул. им. академика Бардина, ул. им.Грамши, пл. им. Дзержинского, стадион «Монолит», «Царицынская опера», «Центральный стадион», пл. им. В.И. Ленина, магазин «Современник», ТЮЗ, ул. им.Тулака, ул. 35-й Гвардейской, обувная фабрика, ул. Тополевая).
После открытия трех новых маршрутов на линии в общей сложности будут выходить 149 автобусов компании-перевозчика, еще 15 автобусов останутся в резерве.
Сегодня на территории областной столицы действуют и коммерческие и муниципальные перевозчики. В результате поэтапного внедрения новой транспортной схемы именно автобусные маршруты наряду с линиями горэлектротранспорта составят основу маршрутной сети города. Работа по развитию дорожно-транспортной сферы проводится городскими властями в соответствии с поручениями Губернатора по обеспечению жителей комфортным, надежным и безопасным муниципальным транспортом.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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