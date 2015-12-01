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НовостиВолгограда.ру » Экономика » Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии
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ОПРОС
А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Новый американский лидер Дональд Трамп выразил признательность своей бывшей политической сопернице Хиллари Клинтон за то, что она и ее супруг Билл Клинтон присутствовали на церемонии инаугурации.
Барак и Мишель Обама отправились из Вашингтона в отпуск в Калифорнию
Барак и Мишель Обама отправились в Калифорнию с военно-воздушной авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, где, в частности, бывший президент попрощался со служащими там военными. Обама сложил полномочия ...
Президент Дональд Трамп опубликовал свой первый твит
Ранее аккаунт @POTUS управлялся Бараком Обамой, но после инаугурации он официально перешел к 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. У аккаунта изменились обложка, аватар и описание.