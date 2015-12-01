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Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

Вчера, 18:45
Lopatin
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Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премииВолжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества в сфере производства стальных труб и трубной заготовки. Премию управляющему директору ВТЗ Сергею Четверикову вручил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Как сообщает пресс-служба предприятия, звание лауреата премии в области качества ВТЗ получил по итогам масштабного отбора номинантов, который проходил в течение 2016 года. В ходе конкурса, состоящего из трех этапов, экспертная комиссия провела на предприятии всестороннюю оценку по таким критериям и показателям как стратегия, лидерство, внутренние процессы, персонал, ресурсы, инфраструктура, удовлетворенность потребителей, финансовые результаты и т.д.
Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии«Присуждение ВТЗ премии Правительства Российской Федерации в области качества – это высокая оценка работы многотысячного коллектива предприятия, – считает генеральный директор ТМК Александр Ширяев. – Работая в новых экономических условиях, ТМК успешно решает задачи по импортоопережению, создает новые высокотехнологичные, высокоэффективные и комплексные трубные решения, позволяющие наиболее полно удовлетворить запросы наших потребителей».
Самая престижная государственная награда в сфере качества присуждается с 1996 года и является общенациональным проектом в области менеджмента качества в России. Премия направлена на привлечение отечественных организаций к деятельности по совершенствованию менеджмента качества и достижению реального повышения конкурентоспособности продукции и услуг.


Фото с сайта Волжского трубного завода
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