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Индекс промышленного производства в регионе превысил российский

Сегодня, 13:22
Lopatin
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Индекс промышленного производства в регионе превысил российскийИндекс промышленного производства Волгоградской области по итогам 2016 года составил 102,2%, что выше среднего показателя по Российской Федерации (101,1%). Об этом сообщает комитет промышленности и торговли региона.
По информации облпромторга, рост отмечается в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды: годовой результат региона 104%, по России — 101,5%. Так, электроэнергии в 2016 году произвели на 5,6% больше, чем в 2015-м. Рост производства тепловой энергии составил 23,8%.
С позитивной динамикой отработали год обрабатывающие производства Волгоградской области — 103,3% (по России – 100,1%).
Высоких результатов в обрабатывающей отрасли достигли текстильные и швейные предприятия, которые увеличили производство на 26,3%. Производство машин и оборудования выросло на 26,7%, выпуск транспортных средств и оборудования – на 21,6%, при этом производство автобусов увеличилось на 51,4%.
На 7,3% в регионе больше произвели резиновых и пластмассовых изделий. С ростом в 2,6% отработали год производители кокса и нефтепродуктов. Химическая отрасль подросла на 4,9%.
В облпромторге отметили, что достижению хороших показателей способствовала реализация инвестпроектов по модернизации площадок и расширению производства, в том числе с привлечением господдержки. В 2016 году в регионе открылись 11 новых производств и крупных участков. Например, в Волгограде стартовало производство по нанесению полимерного покрытия на оцинкованный стальной лист; создано современное производство полимерных упаковочных многослойных пленок и материалов; начал работу комплекс глубокой переработки вакуумного газойля; открылась линия по производству добавок в бетон. В Волжском введены новые мощности по производству технических нитей.


Источник фото: inlegmash-expo.ru
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