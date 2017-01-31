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Волжская ГЭС существенно увеличила выработку электроэнергии

Сегодня, 11:07
Lopatin
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Волжская ГЭС существенно увеличила выработку электроэнергииВ 2016 году Волжская ГЭС выработала 11 миллиардов 841 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это превышает прошлогодние показатели на 8%, а среднемноголетние значения за годы эксплуатации – на 3%, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС».
По оценке специалистов, прошлый год для Волгоградского гидроузла был средний по водности. Увеличение выработки электроэнергии связано с повышенным притоком воды в Волгоградское водохранилище с января по апрель. Объем сброса в период весеннего половодья превысил среднемноголетние значения на 20%.
«Высокие производственные показатели работы Волжской ГЭС зависят не только от водности года и гидрологической обстановки. Это также результат комплексной модернизации гидростанции, которая началась в 2011 году и завершится в ближайшее десятилетие. В результате реконструкции на гидростанции будет установлено современное оборудование одного поколения», – отметил директор Волжской ГЭС Сергей Бологов.


Фото с сайта филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС»
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