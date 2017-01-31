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В Волгограде обновляют главную канализационную насосную станцию

Сегодня, 12:38
Lopatin
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В Волгограде обновляют главную канализационную насосную станциюКомпания «Концессии водоснабжения» приступила к демонтажу устаревшего насосного оборудования главной канализационной насосной станции Волгограда, которая перекачивает стоки шести районов города на станцию аэрации – очистные сооружения канализации на острове Голодном.
По информации пресс-службы администрации Волгограда, общестроительные работы на станции, которые начались в конце прошлого года, находятся в завершающей стадии. В зданиях заменены кровля и окна, утеплены стены. Параллельно проведена подготовка к реконструкции основного оборудования. Будут заменены три насосных агрегата, дающие станции КПД не выше 50%. По окончании модернизации на станции появится энергоэффективное оборудование, способное работать в автоматическом режиме.
«ГКНС – насосная станция первой категории надежности. Ее бесперебойная работа – это экологическая безопасность Волгограда, – отметил заместитель директора «Концессий водоснабжения» по перспективному развитию и капитальному строительству Александр Жерноков. – Поэтому все виды работ, производимые на ГКНС, выполняются последовательно, с тройным запасом прочности и обязательной проверкой качества произведенных работ от эксплуатирующей организации».
Главная канализационная насосная станция не прекращает свою работу с момента ввода в эксплуатацию. В среднем за год она перекачивает 16 тысяч кубометров стоков в час, обслуживая около 750 тысяч человек.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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