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В Волжском самыми надежными признали защитные сооружения ГЭС

Вчера, 11:36
Lopatin
В Волжском самыми надежными признали защитные сооружения ГЭСВ Волжском по итогам смотра-конкурса отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий лучшими были признаны защитные сооружения ГЭС. Комиссия присудила призовые места трем убежищам гидростанции вместимостью до 150 и от 150 до 600 человек.

Как сообщили в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», сотрудники городского отдела по ГО и ЧС проверили материальную базу предприятия, состояние защитных сооружений на герметичность, наличие технической и эксплуатационной документации. По итогам обследования сделан вывод, что защитные сооружения Волжской ГЭС полностью соответствует требованиям МЧС России. Гидроэнергетики поддерживают помещения и оборудование в рабочем состоянии, проводят необходимые профилактические мероприятия, участвуют в учениях и тренировках.

Успехи коллектива Волжской ГЭС отмечены наградами мэра города Волжского Игоря Воронина. Почетной грамотой за достигнутые успехи, большой личный вклад в решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, высокие показатели по итогам 2016 года награжден директор филиала Сергей Бологов.

Смотр-конкурс ежегодно проводит областное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Задачи конкурса: улучшение содержания и эксплуатации защитных сооружений, создание условий для их поддержания в постоянной готовности и распространение передового опыта на предприятиях региона.

Фото Филиал ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС»
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