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» » В Волгограде на месте тракторного завода построят развлекательные центры

В Волгограде на месте тракторного завода построят развлекательные центры

Сегодня, 16:10
Lopatin
В Волгограде на месте тракторного завода построят развлекательные центры

Власти Волгограда намерены по-новому использовать Северную площадку и Прибрежный корпус ВГТЗ и участок бывшего кислородного завода, общая площадь которых составляет 158 гектаров. А именно построить здесь общественно-деловые и культурно-развлекательные комплексы. И даже жилые дома с необходимой социальной инфраструктурой, если будет получено положительное заключение экологической экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, навести порядок на неиспользуемых территориях надо было давно. Сегодня это позволяют сделать вступившие силу с 1 января 2017 года изменения в Градостроительный кодекс РФ, направленные на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков.

Для внесения изменений в Правила землепользования и застройки власти города вынесли этот вопрос на публичные слушания, которые состоятся 10 апреля 2017 года. После чего будут определены границы конкретных территорий, входящих в установленную зону, где земельные участки используются неэффективно. После принятия городскими властями решения о комплексном и устойчивом развитии участков, будет разработана документация по планировке, определяющая места для возведения новых объектов, прокладки дорог и коммуникаций.

В мэрии отметили, что приоритетное право на освоение участков закреплено за правообладателями земельных участков, расположенных на данной территории. Если в течение 6 месяцев после утверждения нового статуса территории такой инициативы от собственников участков не поступит, муниципалитет объявит аукцион на право заключения договора с инвестором.
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