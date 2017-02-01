В Волгограде на месте тракторного завода построят развлекательные центры



Власти Волгограда намерены по-новому использовать Северную площадку и Прибрежный корпус ВГТЗ и участок бывшего кислородного завода, общая площадь которых составляет 158 гектаров. А именно построить здесь общественно-деловые и культурно-развлекательные комплексы. И даже жилые дома с необходимой социальной инфраструктурой, если будет получено положительное заключение экологической экспертизы.



Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, навести порядок на неиспользуемых территориях надо было давно. Сегодня это позволяют сделать вступившие силу с 1 января 2017 года изменения в Градостроительный кодекс РФ, направленные на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков.



Для внесения изменений в Правила землепользования и застройки власти города вынесли этот вопрос на публичные слушания, которые состоятся 10 апреля 2017 года. После чего будут определены границы конкретных территорий, входящих в установленную зону, где земельные участки используются неэффективно. После принятия городскими властями решения о комплексном и устойчивом развитии участков, будет разработана документация по планировке, определяющая места для возведения новых объектов, прокладки дорог и коммуникаций.



В мэрии отметили, что приоритетное право на освоение участков закреплено за правообладателями земельных участков, расположенных на данной территории. Если в течение 6 месяцев после утверждения нового статуса территории такой инициативы от собственников участков не поступит, муниципалитет объявит аукцион на право заключения договора с инвестором. Власти Волгограда намерены по-новому использовать Северную площадку и Прибрежный корпус ВГТЗ и участок бывшего кислородного завода, общая площадь которых составляет 158 гектаров. А именно построить здесь общественно-деловые и культурно-развлекательные комплексы. И даже жилые дома с необходимой социальной инфраструктурой, если будет получено положительное заключение экологической экспертизы.Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, навести порядок на неиспользуемых территориях надо было давно. Сегодня это позволяют сделать вступившие силу с 1 января 2017 года изменения в Градостроительный кодекс РФ, направленные на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков.Для внесения изменений в Правила землепользования и застройки власти города вынесли этот вопрос на публичные слушания, которые состоятся 10 апреля 2017 года. После чего будут определены границы конкретных территорий, входящих в установленную зону, где земельные участки используются неэффективно. После принятия городскими властями решения о комплексном и устойчивом развитии участков, будет разработана документация по планировке, определяющая места для возведения новых объектов, прокладки дорог и коммуникаций.В мэрии отметили, что приоритетное право на освоение участков закреплено за правообладателями земельных участков, расположенных на данной территории. Если в течение 6 месяцев после утверждения нового статуса территории такой инициативы от собственников участков не поступит, муниципалитет объявит аукцион на право заключения договора с инвестором.



