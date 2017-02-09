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» » Волгоградский завод «Каустик» существенно увеличил платежи во все бюджеты

Волгоградский завод «Каустик» существенно увеличил платежи во все бюджеты

Сегодня, 10:21
Lopatin
Волгоградский завод «Каустик» существенно увеличил платежи во все бюджеты

В 2016 году АО «Каустик» перечислило в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда 658 миллионов рублей налогов и сборов, что на 28,5% больше, чем за предыдущий период.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в консолидированный (региональный и местный) бюджет в прошлом году было направлено 832,4 млн рублей. Рост составил 16,3%. в федеральный бюджет АО «Каустик» перечислило более 820 миллионов рублей. Это на 43,6% больше, по сравнению с 2015 годом.

В пресс-службе успешную работу предприятия объяснили стабильной, слаженной работой многотысячного коллектива и грамотной маркетинговой стратегией.

«АО «Каустик» входит в федеральный перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, составленный Минпромторгом РФ», - говорится в пресс-релизе.

Фото: labhhimedic
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