Волгоградский завод «Каустик» существенно увеличил платежи во все бюджеты



В 2016 году АО «Каустик» перечислило в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда 658 миллионов рублей налогов и сборов, что на 28,5% больше, чем за предыдущий период.



Как сообщили в пресс-службе предприятия, в консолидированный (региональный и местный) бюджет в прошлом году было направлено 832,4 млн рублей. Рост составил 16,3%. в федеральный бюджет АО «Каустик» перечислило более 820 миллионов рублей. Это на 43,6% больше, по сравнению с 2015 годом.



В пресс-службе успешную работу предприятия объяснили стабильной, слаженной работой многотысячного коллектива и грамотной маркетинговой стратегией.



«АО «Каустик» входит в федеральный перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, составленный Минпромторгом РФ», - говорится в пресс-релизе.



Фото: labhhimedic В 2016 году АО «Каустик» перечислило в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда 658 миллионов рублей налогов и сборов, что на 28,5% больше, чем за предыдущий период.Как сообщили в пресс-службе предприятия, в консолидированный (региональный и местный) бюджет в прошлом году было направлено 832,4 млн рублей. Рост составил 16,3%. в федеральный бюджет АО «Каустик» перечислило более 820 миллионов рублей. Это на 43,6% больше, по сравнению с 2015 годом.В пресс-службе успешную работу предприятия объяснили стабильной, слаженной работой многотысячного коллектива и грамотной маркетинговой стратегией.«АО «Каустик» входит в федеральный перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, составленный Минпромторгом РФ», - говорится в пресс-релизе.



