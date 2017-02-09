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В Волгоградской области за год снизились темпы строительства жилья

Сегодня, 12:13
Lopatin
В Волгоградской области за год снизились темпы строительства жилья

По данным Федеральной службы государственной статистики, темпы строительства жилых домов в Волгоградской области в прошлом году уменьшились почти на 18 процентов.

Как сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении России, по сравнению с 2015 годом в волгоградском регионе ввод жилья составил 82,1%. Всего было построено 748,2 тысячи квадратных метров.

Если сравнивать с другими регионами Южного федерального округа, то наша область серьезно отстает от Ростовской области (2292,4 тыс. кв. м) и Краснодарского края (4557,6 тыс. кв. м). Аутсайдером в округе является Республика Калмыкия, где за год было введено всего 63,1 тысячи квадратных метров жилой площади.

Фото: ulu.az
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