В Волгоградской области за год снизились темпы строительства жилья



По данным Федеральной службы государственной статистики, темпы строительства жилых домов в Волгоградской области в прошлом году уменьшились почти на 18 процентов.



Как сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении России, по сравнению с 2015 годом в волгоградском регионе ввод жилья составил 82,1%. Всего было построено 748,2 тысячи квадратных метров.



Если сравнивать с другими регионами Южного федерального округа, то наша область серьезно отстает от Ростовской области (2292,4 тыс. кв. м) и Краснодарского края (4557,6 тыс. кв. м). Аутсайдером в округе является Республика Калмыкия, где за год было введено всего 63,1 тысячи квадратных метров жилой площади.



Фото: ulu.az По данным Федеральной службы государственной статистики, темпы строительства жилых домов в Волгоградской области в прошлом году уменьшились почти на 18 процентов.Как сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении России, по сравнению с 2015 годом в волгоградском регионе ввод жилья составил 82,1%. Всего было построено 748,2 тысячи квадратных метров.Если сравнивать с другими регионами Южного федерального округа, то наша область серьезно отстает от Ростовской области (2292,4 тыс. кв. м) и Краснодарского края (4557,6 тыс. кв. м). Аутсайдером в округе является Республика Калмыкия, где за год было введено всего 63,1 тысячи квадратных метров жилой площади.



