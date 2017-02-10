У региона самый низкий индекс промышленного производства по ЮФО



В прошлом году у Волгоградской области индекс промышленного производства подрос, если сравнивать с итогами 2015-го. По информации, опубликованной Росстатом, он составил 102,2%. В то же время сравнительные данные социально-экономического положения субъектов Южного федерального округа говорят не в нашу пользу. Волгоградская область со своим достижением оказалась позади остальных регионов.



Самый высокий индекс промышленного производства продемонстрировал город Севастополь – 121,8% , за ним идет Ростовская область – 112,6%, у Республики Калмыкия – 112,2%, Республика Адыгея – 111,7%, Астраханская область – 109,8%. И приблизительно одинаковые результаты показали Республика Крым – 104,6% и Краснодарский край – 104,1%.



А вот по индексу производства продукции сельского хозяйства Волгоградская область опережает практически всех соседей по ЮФО – 112,8%, по сравнению с 2015 годом. Впереди нас находится только Ростовская область – 115,1%.



Фото: neftegaz.kz В прошлом году у Волгоградской области индекс промышленного производстваесли сравнивать с итогамиПо информации, опубликованной Росстатом, он составилВ то же время сравнительные данные социально-экономического положения субъектов Южного федерального округа говорят не в нашу пользу. Волгоградская область со своим достижением оказаласьСамый высокий индекс промышленного производства продемонстрировал город, за ним идет, у. И приблизительно одинаковые результаты показалиА вот по индексу производства продукции сельского хозяйства Волгоградская областьпрактически всех соседейпо сравнению с. Впереди нас находится толькоФото: neftegaz.kz



