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У региона самый низкий индекс промышленного производства по ЮФО
Сегодня, 14:56
В прошлом году у Волгоградской области индекс промышленного производства подрос, если сравнивать с итогами 2015-го. По информации, опубликованной Росстатом, он составил 102,2%. В то же время сравнительные данные социально-экономического положения субъектов Южного федерального округа говорят не в нашу пользу. Волгоградская область со своим достижением оказалась позади остальных регионов.
Самый высокий индекс промышленного производства продемонстрировал город Севастополь – 121,8% , за ним идет Ростовская область – 112,6%, у Республики Калмыкия – 112,2%, Республика Адыгея – 111,7%, Астраханская область – 109,8%. И приблизительно одинаковые результаты показали Республика Крым – 104,6% и Краснодарский край – 104,1%.
А вот по индексу производства продукции сельского хозяйства Волгоградская область опережает практически всех соседей по ЮФО – 112,8%, по сравнению с 2015 годом. Впереди нас находится только Ростовская область – 115,1%.
Фото: neftegaz.kz
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