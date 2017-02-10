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» » 20 ученых стали лауреатами областной премии в сфере науки и техники

20 ученых стали лауреатами областной премии в сфере науки и техники

Сегодня, 17:55
Lopatin
20 ученых стали лауреатами областной премии в сфере науки и техникиВ пятницу,10 февраля, в администрации Волгоградской области состоялась церемония награждения лауреатов региональной премии в сфере науки и техники. Дипломы и нагрудные знаки получили 20 волгоградских ученых.

Высокой награды удостоились коллективные работы ученых ОАО «Волгограднефтемаш», ВолГТУ, ВолГУ, ВолГМУ, ВолГАУ Волгоградской академии МВД РФ и Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ.

Как пояснили в комитете экономики Волгоградской области, премии предоставляются в пяти номинациях: за достижения в научных и технических исследованиях и опытно-конструкторских разработках; в экономике, управлении и финансах; в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении; создание учебников и учебных пособий для образовательных организаций; за реализованные на практике разработки в сфере АПК и экологии.

Специальная комиссия оценивает актуальность проблемы, практическую реализацию и значение научной работы для социально-экономического развития Волгоградской области. Размер денежного вознаграждения каждому научному коллективу составляет 200 тысяч рублей.


Фото: volgograd.ru
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