20 ученых стали лауреатами областной премии в сфере науки и техники В пятницу,10 февраля, в администрации Волгоградской области состоялась церемония награждения лауреатов региональной премии в сфере науки и техники. Дипломы и нагрудные знаки получили 20 волгоградских ученых.



Высокой награды удостоились коллективные работы ученых ОАО «Волгограднефтемаш», ВолГТУ, ВолГУ, ВолГМУ, ВолГАУ Волгоградской академии МВД РФ и Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ.



Как пояснили в комитете экономики Волгоградской области, премии предоставляются в пяти номинациях: за достижения в научных и технических исследованиях и опытно-конструкторских разработках; в экономике, управлении и финансах; в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении; создание учебников и учебных пособий для образовательных организаций; за реализованные на практике разработки в сфере АПК и экологии.



Специальная комиссия оценивает актуальность проблемы, практическую реализацию и значение научной работы для социально-экономического развития Волгоградской области. Размер денежного вознаграждения каждому научному коллективу составляет 200 тысяч рублей.





Фото: volgograd.ru В пятницу,10 февраля, в администрации Волгоградской области состоялась церемония награждения лауреатов региональной премии в сфере науки и техники. Дипломы и нагрудные знаки получили 20 волгоградских ученых.Высокой награды удостоились коллективные работы ученых ОАО «Волгограднефтемаш», ВолГТУ, ВолГУ, ВолГМУ, ВолГАУ Волгоградской академии МВД РФ и Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ.Как пояснили в комитете экономики Волгоградской области, премии предоставляются в пяти номинациях: за достижения в научных и технических исследованиях и опытно-конструкторских разработках; в экономике, управлении и финансах; в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении; создание учебников и учебных пособий для образовательных организаций; за реализованные на практике разработки в сфере АПК и экологии.Специальная комиссия оценивает актуальность проблемы, практическую реализацию и значение научной работы для социально-экономического развития Волгоградской области. Размер денежного вознаграждения каждому научному коллективу составляет 200 тысяч рублей.



