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» » Алкоголь через интернет разрешат продавать в определенное время суток

Алкоголь через интернет разрешат продавать в определенное время суток

Сегодня, 19:29
Lopatin
Алкоголь через интернет разрешат продавать в определенное время сутокАлкоголь через интернет можно будет продавать только в определенное время суток, а расплачиваться за него нужно будет с помощью банковских карт. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как передает ТАСС, министр указал, что сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем назвать пока нельзя, поскольку требуется досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.

«Могу сказать, что основные проблемные вопросы, которые были на начальном этапе, они сняты. Основные моменты, которые обеспечивают безопасность, связаны с тем, что, во-первых, алкоголь должен продаваться в интернете и только по карточкам (банковским - прим. ред.), доставка продукции должна происходить только в то время, которое разрешено при торговле алкоголем, передаваться в руки тому заказчику совершеннолетнему, который осуществил заказ», – сказал Мантуров.

Министр добавил, что Минпромторг ориентируется на то, что в таком режиме в основном будет продаваться винная продукция, продукция малых предприятий. По его мнению, для малого бизнеса интернет становится, по сути, единственным каналом распространения своей продукции.


Фото: 163gorod.ru
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