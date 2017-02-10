Алкоголь через интернет разрешат продавать в определенное время суток Алкоголь через интернет можно будет продавать только в определенное время суток, а расплачиваться за него нужно будет с помощью банковских карт. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



Как передает ТАСС, министр указал, что сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем назвать пока нельзя, поскольку требуется досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.



«Могу сказать, что основные проблемные вопросы, которые были на начальном этапе, они сняты. Основные моменты, которые обеспечивают безопасность, связаны с тем, что, во-первых, алкоголь должен продаваться в интернете и только по карточкам (банковским - прим. ред.), доставка продукции должна происходить только в то время, которое разрешено при торговле алкоголем, передаваться в руки тому заказчику совершеннолетнему, который осуществил заказ», – сказал Мантуров.



Министр добавил, что Минпромторг ориентируется на то, что в таком режиме в основном будет продаваться винная продукция, продукция малых предприятий. По его мнению, для малого бизнеса интернет становится, по сути, единственным каналом распространения своей продукции.





Фото: 163gorod.ru Алкоголь через интернет можно будет продавать только в определенное время суток, а расплачиваться за него нужно будет с помощью банковских карт. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Как передает ТАСС, министр указал, что сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем назвать пока нельзя, поскольку требуется досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.«Могу сказать, что основные проблемные вопросы, которые были на начальном этапе, они сняты. Основные моменты, которые обеспечивают безопасность, связаны с тем, что, во-первых, алкоголь должен продаваться в интернете и только по карточкам (банковским - прим. ред.), доставка продукции должна происходить только в то время, которое разрешено при торговле алкоголем, передаваться в руки тому заказчику совершеннолетнему, который осуществил заказ», – сказал Мантуров.Министр добавил, что Минпромторг ориентируется на то, что в таком режиме в основном будет продаваться винная продукция, продукция малых предприятий. По его мнению, для малого бизнеса интернет становится, по сути, единственным каналом распространения своей продукции.



