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Облпромторг предупредил водителей об опасных «незамерзайках»
Сегодня, 12:02
Облпромторг не советует водителям покупать сомнительные жидкости для омывания стекол автомобиля. В некоторых образцах эксперты Роспотребнадзора обнаружили превышение норм содержания метанола.
Недобросовестные производители используют при производстве стеклоомывающих жидкостей метиловый спирт, который обладает слабым запахом и низкой ценой. Но при его применении в воздухе салона автомобиля накапливаются небезопасные концентрации метанола, способные вызвать недомогания и расстройства здоровья. А попадание такой жидкости в организм человека может привести к летальному исходу, предупредили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области.
Облпромторг рекомендует приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли. При покупке необходимо обращать внимание на информацию на таре и упаковке: этикетка должна содержать сведения о производителе с указанием юридического и фактического адреса, наименование продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
С начала этого года волгоградское управление Роспотребнадзора проверило около 130 магазинов, торгующих жидкостями для омывания стекол. По результатам рейдов выявлено 19 случаев превышения допустимого содержания метилового спирта.
Фото: ngs24.ru
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