Облпромторг предупредил водителей об опасных «незамерзайках» Облпромторг не советует водителям покупать сомнительные жидкости для омывания стекол автомобиля. В некоторых образцах эксперты Роспотребнадзора обнаружили превышение норм содержания метанола.



Недобросовестные производители используют при производстве стеклоомывающих жидкостей метиловый спирт, который обладает слабым запахом и низкой ценой. Но при его применении в воздухе салона автомобиля накапливаются небезопасные концентрации метанола, способные вызвать недомогания и расстройства здоровья. А попадание такой жидкости в организм человека может привести к летальному исходу, предупредили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области.



Облпромторг рекомендует приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли. При покупке необходимо обращать внимание на информацию на таре и упаковке: этикетка должна содержать сведения о производителе с указанием юридического и фактического адреса, наименование продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.



С начала этого года волгоградское управление Роспотребнадзора проверило около 130 магазинов, торгующих жидкостями для омывания стекол. По результатам рейдов выявлено 19 случаев превышения допустимого содержания метилового спирта.





Фото: ngs24.ru Облпромторг не советует водителям покупать сомнительные жидкости для омывания стекол автомобиля. В некоторых образцах эксперты Роспотребнадзора обнаружили превышение норм содержания метанола.Недобросовестные производители используют при производстве стеклоомывающих жидкостей метиловый спирт, который обладает слабым запахом и низкой ценой. Но при его применении в воздухе салона автомобиля накапливаются небезопасные концентрации метанола, способные вызвать недомогания и расстройства здоровья. А попадание такой жидкости в организм человека может привести к летальному исходу, предупредили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области.Облпромторг рекомендует приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли. При покупке необходимо обращать внимание на информацию на таре и упаковке: этикетка должна содержать сведения о производителе с указанием юридического и фактического адреса, наименование продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.С начала этого года волгоградское управление Роспотребнадзора проверило около 130 магазинов, торгующих жидкостями для омывания стекол. По результатам рейдов выявлено 19 случаев превышения допустимого содержания метилового спирта.



