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» » В «Русгидро» уверены в прочности водосбросов на своих ГЭС

В «Русгидро» уверены в прочности водосбросов на своих ГЭС

Сегодня, 18:02
Lopatin
В «Русгидро» уверены в прочности водосбросов на своих ГЭСВодосбросные сооружения ГЭС «Русгидро» находятся под постоянным тщательным наблюдением, что позволяет исключить ситуацию, которая произошла в Калифорнии, где разрушилась плотина из-за сильных дождей. Об этом «РИА Новости» сообщил первый заместитель гендиректора «Русгидро» Владимир Маркин.

По его словам, авария на американской плотине Оровилл связана со специфическими особенностями конструкции ее водосбросных сооружений. А водосбросы ГЭС «Русгидро» имеют более надежную конструкцию. Каждая ГЭС проектируется так, чтобы пропустить очень сильное (крайне маловероятное) наводнение. При этом часть воды задерживается в водохранилище, а часть при необходимости сбрасывается вниз через гидроагрегаты и водосбросы.

За уровнем водохранилищ следят посты Росгидромета. Также на всех объектах компании ведется мониторинг изменений уровней водохранилищ, в штате ГЭС имеются специалисты-гидрологи, которые занимаются этой работой, отметил Маркин.

В настоящее время в бассейне Волги и Камы запасы воды в снежном покрове на 25% выше прошлогоднего значения. В то же время с уверенностью говорить о половодье 2017 года пока рано, запасы воды в снеге еще могут существенно измениться в любую сторону. Маркин также отметил общую невысокую достоверность прогнозов половодья.


Фото: фото-волжского.рф
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