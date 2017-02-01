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» » Перевозка пшеницы по новым правилам грозит убытками компании «РЖД»

Перевозка пшеницы по новым правилам грозит убытками компании «РЖД»

Сегодня, 13:10
Lopatin
Перевозка пшеницы по новым правилам грозит убытками компании «РЖД»

В понедельник на совещании в Совете Федерации Минсельхоз предложил перевозить по железной дороге ряд зерновых культур по более низким тарифам, чем это предусмотрено действующим прейскурантом. Эксперты отмечают, что на это потребуется до 200 миллионов долларов бюджетных расходов, пишут сегодня «Новые Известия».

Но, как сообщили изданию в Минсельхозе, у ведомства нет средств для компенсации выпадающих доходов, возникающих при переводе зерна в другой тарифный класс. В Минфине рассказали, что на это в бюджете не предусмотрены средства.

По словам руководителя Управления по тарифам ЦФТО ОАО «РЖД» Ирины Ажикиной, вопрос предоставления скидок при железнодорожных перевозках зерна на экспорт в компании не рассматривается, а изменение прейскуранта – сложное и длительное мероприятие. Разница в цене транспортировки между классами составляет 25–45% в зависимости от расстояния, и это приведет к уменьшению доходной базы ОАО «РЖД».

В то же время в компании напоминают, что в действующем Прейскуранте 10-01 уже предусмотрены заметные скидки при перевозках зерна на дальние расстояния. Они были введены специально, чтобы облегчить экспорт. На самые далекие расстояния они составляют 50% от установленной цены перевозки.

Член совета директоров Российского Зернового Союза Олег Рогачев считает, что гарантия объемов со стороны производителей и Минсельхоза, помогла бы получить предусмотренные прейскурантом льготы. «Если на всех составляющих логистической инфраструктуры, включая терминалы, железнодорожную инфраструктуру, перегрузочные комплексы, за счет гарантированного увеличения объемов уменьшить стоимость где-то на 100 рублей за тонну то это было бы более быстрой и эффективной мерой поддержки зернопроизводителя, чем перевод зерна в другой класс, за который придется заплатить из бюджета», – уверен Рогачев.

Эксперты отмечают, что для получения стабильных скидок, необходимо юридически гарантировать объемы перевозок и в случае их невыполнения скидки придется вернуть.

Фото: vedomosti.ru
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