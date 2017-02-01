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НовостиВолгограда.ру » Экономика » На станции Волгоград-1 установят лифты и обновят платформы
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В конгресс США внесен законопроект, запрещающий американскому президенту снимать санкции с России, не заручившись поддержкой законодательной власти. Об этом заявил конгрессмен-демократ Стени Хойер.
Шойгу ответил на призыв Пентагона общаться с Россией с «позиции силы»
Попытки Пентагона выстраивать диалог с Москвой с «позиции силы» являются «бесперспективными». Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости». Так он прокомментировал ...
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для отечественной экономики
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев считает, что укрепление рубля к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".