На станции Волгоград-1 установят лифты и обновят платформы



Масштабная работа будет проведена станционного комплекса в рамках подготовки к ЧМ-2018. Как сообщили в пресс-службе администрации области, проект предусматривает замену инженерных коммуникаций и установку лифтов на вокзале, реконструкцию платформ. Здание будет адаптировано для маломобильных групп населения, здесь будет создана более комфортная для пассажиров среда.



На пригородном вокзале также планируется реконструкция пассажирских платформ, будут дооснащены необходимым оборудованием досмотровые зоны и система видеонаблюдения.



Госкорпорация большое внимание уделяет реализации масштабных инфраструктурных проектов, что соответствует долгосрочной стратегии развития волгоградского региона. Одним из таких проектов станет строительство железнодорожной ветки на участке от станции Гумрак до волгоградского аэропорта. Уже принято решение о возведении пути протяженностью 1,2 километра, Приволжская железная дорога проводит работу по согласованию проектной документации. Планируется, что на участке в сутки будут курсировать 22 пары пригородных электропоездов, часть из которых будет продлена в южные районы города и в город Волжский. В минувшую среду начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев обсудил с губернатором региона Андреем Бочаровым вопросы реконструкции станции Волгоград-1.Масштабная работа будет проведена станционного комплекса в рамках подготовки к ЧМ-2018. Как сообщили в пресс-службе администрации области, проект предусматривает замену инженерных коммуникаций и установку лифтов на вокзале, реконструкцию платформ. Здание будет адаптировано для маломобильных групп населения, здесь будет создана более комфортная для пассажиров среда.На пригородном вокзале также планируется реконструкция пассажирских платформ, будут дооснащены необходимым оборудованием досмотровые зоны и система видеонаблюдения.Госкорпорация большое внимание уделяет реализации масштабных инфраструктурных проектов, что соответствует долгосрочной стратегии развития волгоградского региона. Одним из таких проектов станет строительство железнодорожной ветки на участке от станции Гумрак до волгоградского аэропорта. Уже принято решение о возведении пути протяженностью 1,2 километра, Приволжская железная дорога проводит работу по согласованию проектной документации. Планируется, что на участке в сутки будут курсировать 22 пары пригородных электропоездов, часть из которых будет продлена в южные районы города и в город Волжский.



