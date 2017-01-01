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В регионе нашли 105 мест для проведения муниципальных ярмарок
Сегодня, 14:51
В 19 муниципальных образованиях Волгоградской области уже выделено 105 мест для организации ярмарочной торговли. Все территории, предложенные местными властями, утверждены облпромторгом.
Как сообщили в региональном комитете промышленности и торговли, вопрос с местами для проведения ярмарок решен пока в Волжском, Урюпинске, Михайловке и Фролово. А также в 15 районах: Жирновском, Иловлинском, Котовском, Кумылженском, Киквидзенском, Новониколаевском, Руднянском, Октябрьском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Суровикинском, Камышинском, Ленинском, Николаевском и Новоаннинском.
В настоящее время в облпромторг на утверждение поступили заявки и паспорта мест проведения ярмарок из Алексеевского, Даниловского, Старополтавского, Городищенского, Чернышковского районов и города Камышина. В остальных муниципалитетах работа по определению ярмарочных площадок продолжается.
По итогам 2016 года объем реализованной продукции на рынках и ярмарках Волгоградской области составил 25,9 миллиарда рублей. Их доля в общем товарообороте региона равна 7,4%.
Фото: pulsportal.ru
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