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Волгоградский алюминиевый завод возобновит работу в 2017 году

Сегодня, 09:47
julija-ca
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Волгоградский алюминиевый завод возобновит работу в 2017 годуГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание с участием членов Совета директоров Волгоградской области. Высокая встреча состоялась на площадке ВгАЗ-СУАЛ, речь на ней шла о модернизации производств, создании условий для развития предприятий и внедрении экологических программ.
«Если в 2014 году было неверие и непонимание, то сейчас — полная поддержка, взаимопонимание и конструктивное взаимодействие, решение самых сложных задач. Итогом стала реализация совместных проектов: без доверия друг к другу эту работу провести было нельзя», — цитирует слова Андрея Бочарова пресс-служба администрации региона.
Обращаясь к директорскому корпусу, губернатор также отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, регион демонстрирует рост промышленного производства — по итогам 11 месяцев текущего года индекс составил 102,5%.
Это стало возможным, в том числе и благодаря увеличению господдержки. В 2014–2016 годах объем привлеченных федеральных средств на модернизацию и техническое перевооружение предприятий составил 6,7 миллиарда рублей.
«Существенные шаги сделаны, но это только начало движения вперед. Государственная поддержка оказывается тем, кто работает, кто вкалывает, не смотрит за временем и какая погода на улице», — уточнил Волгоградский губернатор.
Касательно поддержки самого ВгАЗ-СУАЛ, где и проходила встреча губернатора с промышленниками, то Андрей Бочаров напомнил о продолжающейся работе с федеральными ведомствами, чтобы снизить стоимость электроэнергии для энергоемких предприятий — эта работа началась в 2014 году. В итоге - на повестке дня уже стоит вопрос о возобновлении энергоемкого электролизного производства на ВГАЗ-СУАЛ.
«Возрождение производства на алюминиевом заводе в полном объеме считаем важной задачей для региона», — сделал акцент Андрей Бочаров.
Как сообщил генеральный директор ВгАЗ-СУАЛ Юрий Моисеев, пуск законсервированных цехов может быть осуществлен в первой половине 2017 года.

Для справки:
В нынешнем году в регионе открыто 11 новых площадок, создано 1300 рабочих мест. Всего за 2,5 года в регионе открылось 25 промышленных объектов, общая сумма вложений составила 130 миллиардов рублей, создано около трех тысяч рабочих мест.
Растет объем выпуска импортозамещающей продукции. Сегодня ее производят 44 промышленных предприятия региона, а в прошлом году в программе замещения импорта участвовало всего 18 организаций. Отгрузка таких товаров по итогам 2015-2016 годов составляет 69 миллиардов рублей.
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Индекс промышленного производства в Волгоградской области составил 102,5%
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