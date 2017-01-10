Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

» » » В регионе создадут четыре новых МФЦ для предпринимателей

В регионе создадут четыре новых МФЦ для предпринимателей

Сегодня, 17:06
Lopatin
Просмотров: 6
Комментариев: 0
В регионе создадут четыре новых МФЦ для предпринимателейВ 2017 году в Волгоградской области планируется открыть четыре новых офиса по предоставлению государственных и муниципальных услуг для предпринимателей.
МФЦ для бизнеса будут созданы в Волжском, а также в трех городах региона с населением более 30 тысяч человек, сообщили в комитете экономики Волгоградской области.
На сегодняшний день в регионе открыто 11 «единых окон» для предпринимателей — в Волгограде, Волжском, Фролово и Михайловке. Они работают на базе офисов «Мои документы», «Сбербанка», банка «ВТБ24», компаний-застройщиков «Запад» и «Пересвет-Юг». Юридические лица и предприниматели здесь могут получить более 130 государственных и муниципальных услуг.
Еще одним приоритетным направлением работы МФЦ в 2017 году станет централизация сети офисов «Мои документы» и расширение перечня предоставляемых услуг. В частности, на базе МФЦ планируется организовать выдачу паспортов и водительских удостоверений, предусмотреть возможность получения платных юридических консультаций и фотоуслуг, наладить выездное обслуживание заявителей.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгоградской области проводится опрос предпринимателей

Малый и средний бизнес готовится к работе в условиях присоединения России к ВТО

В Волгоградской области за 6 лет на государственную поддержку предпринимательства направлено свыше 1 млрд. рублей

200 начинающих предпринимателей Волгоградской области получили господдержку

Малому бизнесу Волгоградской области предложат принять участие в формировании туристско-рекреационных комплексов

В Волгоградской области впервые проходят Дни малого и среднего предпринимательства

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги