Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

» » » Волжская ГЭС потратила на благотворительность 2,5 миллиона рублей

Волжская ГЭС потратила на благотворительность 2,5 миллиона рублей

Сегодня, 11:59
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Волжская ГЭС потратила на благотворительность 2,5 миллиона рублейВолжская ГЭС пожертвовала в 2016 году учреждениям и организациям Волгоградской области 2,5 миллиона рублей. Деньги пошли на реализацию одной из ключевых благотворительных программ РусГидро «Чистая энергия». Она направлена на поддержку детей из социально незащищенных семей, профориентацию молодежи, экологическое просвещение в городах присутствия компании, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро» —Волжская ГЭС.
Традиционную финансовую помощь от гидроэлектростанции получили Волжский детский дом и детский сад для слабовидящих детей «Черемушка». Гидроэнергетики помогли им с ремонтом помещений, оснащением специальной мебелью и оборудованием кабинетов для занятий. Пожертвования ГЭС были также направлены на реализацию благотворительных программ Волжского городского общественного Детского фонда «Помощь длительно болеющим детям со сложным диагнозом», «Скорая социальная помощь», «Стипендиаты Детского фонда», «Помоги собраться в школу».
Регулярной стала поддержка образовательных мероприятий Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». На средства компании создана экологическая тропа РусГидро «В гармонии с природой», осуществляется работа школьных лесничеств.
В рамках акции РусГидро «Рожденные энергией», Волжская гидроэлектростанция приобрела для 1 городской больницы им. С.З. Фишера медицинское оборудование. Лазерный терапевтический аппарат «Матрикс» будет применяться для лечения женщин, а монитор «МИТАР» контролировать физиологические параметры при реанимации и анестезии.
Большое внимание на Волжской ГЭС уделяют общественным организациям и объединениям ветеранов. В тесном сотрудничестве с администрацией города, коллектив гидроэлектростанции в 2016 г. реализовал благотворительный проект в поддержку членов Клуба первостроителей Волжского. Активистам организации вручили ценные подарки и благодарственные письма. В честь 55-летия со дня торжественного пуска гидротехнических сооружений на Волжской ГЭС состоялся торжественный прием первостроителей.


Фото пресс-службы филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС».
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волжская ГЭС подводит итоги благотворительной деятельности за 2011 год

Торжественный прием ветеранов-первостроителей на Волжской ГЭС в честь 50-летия пуска предприятия

Волжская ГЭС подводит итоги благотворительной деятельности за 2010 год

Волжская ГЭС презентовала Программу благотворительности 2012 года

Коллектив Волжской ГЭС застрахован на 2012 год

Волжская ГЭС проводит конкурс детских рисунков

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги