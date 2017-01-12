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» » » В России запретили разливать пиво в тару объемом более 1,5 литров

В России запретили разливать пиво в тару объемом более 1,5 литров

Сегодня, 11:08
Lopatin
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В России запретили разливать пиво в тару объемом более 1,5 литровКомитет промышленности и торговли Волгоградской области обращает внимание всех участников алкогольного рынка, что с 1 января текущего года вступила в силу новая законодательная норма, запрещающая производство и оборот алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более полутора литров.
В отношении розничной продажи алкогольной продукции запрет на ее реализацию в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литров начнет действовать с 1 июля 2017 года.
В облпромторге напоминают, что данная норма предусматривает административную ответственность участников алкогольного рынка за несоблюдение установленных требований.
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