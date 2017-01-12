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НовостиВолгограда.ру » Экономика » Бизнес » В России запретили разливать пиво в тару объемом более 1,5 литров
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