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» » » За год долги волгоградцев перед МУП «ВКХ» снизились на 20 процентов

За год долги волгоградцев перед МУП «ВКХ» снизились на 20 процентов

Сегодня, 09:42
Lopatin
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За год долги волгоградцев перед МУП «ВКХ» снизились на 20 процентовГородские власти продолжают поэтапную реализацию мероприятий по финансовому оздоровлению МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Результатом планомерной работы стало прекращение роста долгов управляющих компаний и снижение дебиторской задолженности всех потребителей перед МУПом на 728 миллионов рублей в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.
Основная сумма задолженности муниципального предприятия сформировалось до 2013 года. Причиной этому стали искусственно сдерживаемые тарифы и хронические неплатежи потребителей. Основные неплательщики – управляющие компании, накопившие долг в размере 3,2 миллиарда рублей. Задолженность УК и прочих обслуживающих организаций составляет 90% от суммы всего долга потребителей перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».
В течение последних нескольких лет администрация Волгограда активно реализовала мероприятия, направленные на погашение управляющими компаниями накопившихся долгов и своевременную оплату текущих начислений. В итоге только за минувший год задолженность потребителей перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» снизилась на 728 миллионов рублей или на 20 процентов.
В рамках работы с должниками на базе районных администраций проходят заседания межведомственной комиссии с участием УК по вопросу погашения их долгов. Особо крупные должники приглашаются на совещание в администрацию города, где совместно с представителями мэрии, сотрудниками силовых и надзорных ведомств, службы судебных приставов и коммунальным оператором разрабатывается план погашения задолженности.
Повышению платежной дисциплины потребителей эффективно способствует централизация платежей и переход на прямые расчеты за потребленные коммунальные услуги, что обеспечило прозрачность процесса движения денег от жителей к поставщикам ресурса, а заодно исключила управляющие компании из цепочки платежей за коммунальные услуги, как ненужных посредников.



Фото с сайта администрации Волгограда.
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