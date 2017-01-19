За год долги волгоградцев перед МУП «ВКХ» снизились на 20 процентов Просмотров: 8 Комментариев: 0

Основная сумма задолженности муниципального предприятия сформировалось до 2013 года. Причиной этому стали искусственно сдерживаемые тарифы и хронические неплатежи потребителей. Основные неплательщики – управляющие компании, накопившие долг в размере 3,2 миллиарда рублей. Задолженность УК и прочих обслуживающих организаций составляет 90% от суммы всего долга потребителей перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».

В течение последних нескольких лет администрация Волгограда активно реализовала мероприятия, направленные на погашение управляющими компаниями накопившихся долгов и своевременную оплату текущих начислений. В итоге только за минувший год задолженность потребителей перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» снизилась на 728 миллионов рублей или на 20 процентов.

В рамках работы с должниками на базе районных администраций проходят заседания межведомственной комиссии с участием УК по вопросу погашения их долгов. Особо крупные должники приглашаются на совещание в администрацию города, где совместно с представителями мэрии, сотрудниками силовых и надзорных ведомств, службы судебных приставов и коммунальным оператором разрабатывается план погашения задолженности.

Повышению платежной дисциплины потребителей эффективно способствует централизация платежей и переход на прямые расчеты за потребленные коммунальные услуги, что обеспечило прозрачность процесса движения денег от жителей к поставщикам ресурса, а заодно исключила управляющие компании из цепочки платежей за коммунальные услуги, как ненужных посредников.







Фото с сайта администрации Волгограда. Городские власти продолжают поэтапную реализацию мероприятий по финансовому оздоровлению МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Результатом планомерной работы стало прекращение роста долгов управляющих компаний и снижение дебиторской задолженности всех потребителей перед МУПом на 728 миллионов рублей в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.Основная сумма задолженности муниципального предприятия сформировалось до 2013 года. Причиной этому стали искусственно сдерживаемые тарифы и хронические неплатежи потребителей. Основные неплательщики – управляющие компании, накопившие долг в размере 3,2 миллиарда рублей. Задолженность УК и прочих обслуживающих организаций составляет 90% от суммы всего долга потребителей перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».В течение последних нескольких лет администрация Волгограда активно реализовала мероприятия, направленные на погашение управляющими компаниями накопившихся долгов и своевременную оплату текущих начислений. В итоге только за минувший год задолженность потребителей перед МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» снизилась на 728 миллионов рублей или на 20 процентов.В рамках работы с должниками на базе районных администраций проходят заседания межведомственной комиссии с участием УК по вопросу погашения их долгов. Особо крупные должники приглашаются на совещание в администрацию города, где совместно с представителями мэрии, сотрудниками силовых и надзорных ведомств, службы судебных приставов и коммунальным оператором разрабатывается план погашения задолженности.Повышению платежной дисциплины потребителей эффективно способствует централизация платежей и переход на прямые расчеты за потребленные коммунальные услуги, что обеспечило прозрачность процесса движения денег от жителей к поставщикам ресурса, а заодно исключила управляющие компании из цепочки платежей за коммунальные услуги, как ненужных посредников.



