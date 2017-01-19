В волгоградских электричках контролеры за год поймали 37 «зайцев» Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в ОАО «Волгоградтранспригород», в рамках профилактических мероприятий сотрудниками пригородной компании проводился перронный контроль на станции Волгоград-1. В частности, проверялось наличие проездных документов при посадке пассажиров в пригородные поезда и непосредственно в пути следования по всем направлениям, в том числе на маршрутах Волгоград-1 – Южная, Волгоград-1 – Канальная.

На Приволжской железной дороге в волгоградском регионе в 2016 году зафиксировано 37 случаев нарушения правил проезда в поездах пригородного сообщения (провоз неоплаченной ручной клади, безбилетный проезд и неправильное пользование льготными проездными документами).Как сообщили в ОАО «Волгоградтранспригород», в рамках профилактических мероприятий сотрудниками пригородной компании проводился перронный контроль на станции Волгоград-1. В частности, проверялось наличие проездных документов при посадке пассажиров в пригородные поезда и непосредственно в пути следования по всем направлениям, в том числе на маршрутах Волгоград-1 – Южная, Волгоград-1 – Канальная.



