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» » » В волгоградских электричках контролеры за год поймали 37 «зайцев»

В волгоградских электричках контролеры за год поймали 37 «зайцев»

Сегодня, 10:33
Lopatin
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В волгоградских электричках контролеры за год поймали 37 «зайцев»На Приволжской железной дороге в волгоградском регионе в 2016 году зафиксировано 37 случаев нарушения правил проезда в поездах пригородного сообщения (провоз неоплаченной ручной клади, безбилетный проезд и неправильное пользование льготными проездными документами).
Как сообщили в ОАО «Волгоградтранспригород», в рамках профилактических мероприятий сотрудниками пригородной компании проводился перронный контроль на станции Волгоград-1. В частности, проверялось наличие проездных документов при посадке пассажиров в пригородные поезда и непосредственно в пути следования по всем направлениям, в том числе на маршрутах Волгоград-1 – Южная, Волгоград-1 – Канальная.
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