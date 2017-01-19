В регионе газовики вручили подарки самым ответственным абонентам Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе компании, в течение двух недель во всех районах Волгоградской области газовики поздравили ответственных абонентов с Новым годом и Рождеством, дарили им праздничное настроение и подарки. В первую очередь, в центре внимания были дети, пенсионеры и инвалиды.

«Новогодние праздники – это время добрых свершений. Сотни абонентов Волгоградской области, не имеющие долгов за газ и принявшие участие в акции, получили в эти дни от нашей компании неожиданные приятные сюрпризы, долгожданные подарки и заряд хорошего настроения. Мы очень ценим ответственность и добропорядочность наших клиентов. Пользуясь случаем, мы еще раз напомнили всем о правилах безопасного использования газа и рассказали о формах и способах оплаты за газ. А наши абоненты, в свою очередь, подтвердили, что предоставляемые нами возможности и реализуемые сервисы позволяют сделать процесс оплаты быстрым и удобным, ведь совершить любую операцию можно не выходя из дома всего за несколько минут», – отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Александр Бахаев.





Фото пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз». Компания «Газпром межрегионгаз Волгоград» в очередной раз провела для своих абонентов праздничную новогоднюю акцию «Войди в Новый год без долгов за газ». Потребители, которые в срок до 31 декабря 2016 года произвели платеж за декабрь и не имели долгов за газ, могли передать свое пожелание Деду Морозу с помощью регионального поставщика природного газа.Как сообщили в пресс-службе компании, в течение двух недель во всех районах Волгоградской области газовики поздравили ответственных абонентов с Новым годом и Рождеством, дарили им праздничное настроение и подарки. В первую очередь, в центре внимания были дети, пенсионеры и инвалиды.«Новогодние праздники – это время добрых свершений. Сотни абонентов Волгоградской области, не имеющие долгов за газ и принявшие участие в акции, получили в эти дни от нашей компании неожиданные приятные сюрпризы, долгожданные подарки и заряд хорошего настроения. Мы очень ценим ответственность и добропорядочность наших клиентов. Пользуясь случаем, мы еще раз напомнили всем о правилах безопасного использования газа и рассказали о формах и способах оплаты за газ. А наши абоненты, в свою очередь, подтвердили, что предоставляемые нами возможности и реализуемые сервисы позволяют сделать процесс оплаты быстрым и удобным, ведь совершить любую операцию можно не выходя из дома всего за несколько минут», – отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Александр Бахаев.



