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» » » В регионе газовики вручили подарки самым ответственным абонентам

В регионе газовики вручили подарки самым ответственным абонентам

Сегодня, 10:49
Lopatin
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В регионе газовики вручили подарки самым ответственным абонентамКомпания «Газпром межрегионгаз Волгоград» в очередной раз провела для своих абонентов праздничную новогоднюю акцию «Войди в Новый год без долгов за газ». Потребители, которые в срок до 31 декабря 2016 года произвели платеж за декабрь и не имели долгов за газ, могли передать свое пожелание Деду Морозу с помощью регионального поставщика природного газа.
Как сообщили в пресс-службе компании, в течение двух недель во всех районах Волгоградской области газовики поздравили ответственных абонентов с Новым годом и Рождеством, дарили им праздничное настроение и подарки. В первую очередь, в центре внимания были дети, пенсионеры и инвалиды.
«Новогодние праздники – это время добрых свершений. Сотни абонентов Волгоградской области, не имеющие долгов за газ и принявшие участие в акции, получили в эти дни от нашей компании неожиданные приятные сюрпризы, долгожданные подарки и заряд хорошего настроения. Мы очень ценим ответственность и добропорядочность наших клиентов. Пользуясь случаем, мы еще раз напомнили всем о правилах безопасного использования газа и рассказали о формах и способах оплаты за газ. А наши абоненты, в свою очередь, подтвердили, что предоставляемые нами возможности и реализуемые сервисы позволяют сделать процесс оплаты быстрым и удобным, ведь совершить любую операцию можно не выходя из дома всего за несколько минут», – отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Александр Бахаев.


Фото пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз».
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