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НовостиВолгограда.ру » Экономика » Бизнес » Предприниматели региона получили господдержку в полмиллиарда рублей
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
На третье место со второго опустился немец Симон Шемпп (486 очков), ставший в индивидуальной гонке пятым. В первой десятке общего зачета присутствует еще один россиянин – Максим Цветков, занимающий ...
Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке
Решение об остановке кондитерской фабрики "Рошен" в Липецке принимали сами акционеры, предприятие могло бы работать дальше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Под завалами отеля в Италии обнаружили еще пять выживших
Итальянские спасатели обнаружили живыми в отеле Rigopiano в центре Италии, который накрыла лавина, еще пять человек. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на руководство пожарной службы, ...