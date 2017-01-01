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Предприниматели региона получили господдержку в полмиллиарда рублей

Сегодня, 15:06
Lopatin
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Предприниматели региона получили господдержку в полмиллиарда рублейВ 2016 году 3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства волгоградского региона получили государственную поддержку на общую сумму в 500 миллионов рублей. 100 из них — прямые субсидии, направленные на развитие предприятий, сообщает пресс-служба областной администрации
К примеру, почти 1 миллион рублей получила компания «Царицынская игрушка». С 2008 года она занимается производством товаров из дерева и нуждалась в модернизации оборудования. В прошлом году предприятие приобрело четыре новых станка, которые позволили создать дополнительные рабочие места и увеличить объемы выпускаемой продукции.
По итогам 2016 года получателями субсидий стали 133 субъекта малого и среднего предпринимательства в волгоградском регионе. Из федерального бюджета на поддержку данного сегмента бизнеса удалось привлечь в общей сложности 152 миллиона рублей, из них 57 миллионов направлены на развитие центра инжиниринга Волгоградской области и регионального центра поддержки предпринимательства.
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