Предприниматели региона получили господдержку в полмиллиарда рублей Просмотров: 0 Комментариев: 0

К примеру, почти 1 миллион рублей получила компания «Царицынская игрушка». С 2008 года она занимается производством товаров из дерева и нуждалась в модернизации оборудования. В прошлом году предприятие приобрело четыре новых станка, которые позволили создать дополнительные рабочие места и увеличить объемы выпускаемой продукции.

По итогам 2016 года получателями субсидий стали 133 субъекта малого и среднего предпринимательства в волгоградском регионе. Из федерального бюджета на поддержку данного сегмента бизнеса удалось привлечь в общей сложности 152 миллиона рублей, из них 57 миллионов направлены на развитие центра инжиниринга Волгоградской области и регионального центра поддержки предпринимательства. В 2016 году 3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства волгоградского региона получили государственную поддержку на общую сумму в 500 миллионов рублей. 100 из них — прямые субсидии, направленные на развитие предприятий, сообщает пресс-служба областной администрацииК примеру, почти 1 миллион рублей получила компания «Царицынская игрушка». С 2008 года она занимается производством товаров из дерева и нуждалась в модернизации оборудования. В прошлом году предприятие приобрело четыре новых станка, которые позволили создать дополнительные рабочие места и увеличить объемы выпускаемой продукции.По итогам 2016 года получателями субсидий стали 133 субъекта малого и среднего предпринимательства в волгоградском регионе. Из федерального бюджета на поддержку данного сегмента бизнеса удалось привлечь в общей сложности 152 миллиона рублей, из них 57 миллионов направлены на развитие центра инжиниринга Волгоградской области и регионального центра поддержки предпринимательства.



