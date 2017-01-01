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В Волгограде активно набирают кондукторов и водителей автобусов

Сегодня, 10:43
Lopatin
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В Волгограде активно набирают кондукторов и водителей автобусовДва автотранспортных предприятия Волгограда – МУП «ВПАТП-7» и ООО «Волгоградский автобусный парк», обслуживающие сеть городских автобусных маршрутов, активно набирают кондукторов и водителей категории D. Это связано с расширением числа маршрутов: 4 из них уже действуют, в ближайшие дни откроются еще три, работать на новых маршрутах будут 164 автобуса, информирует пресс-служба мэрии Волгограда.
Новым работникам транспортные компании предлагают стабильную заработную плату и достойные условия труда: работа на новых комфортабельных автобусах, гибкий рабочий график, полный соцпакет.
МУП «ВПАТП №7» обслуживает сегодня более 30 маршрутов, почти половина подвижного состава обновилась в течение двух последних лет, благодаря областной программе. Автопарк предприятия за 2015 – 2016 годы пополнился 80 новенькими газомоторными автобусами. Сегодня завершается переезд основной производственной площадки МУП ПАТП-7 из Кировского в Красноармейский район. Администрация предприятия, как и прежде, организовывает подвоз водителей и кондукторов к новому месту работы.
Желающим остаться работать на прежнем месте в Кировском районе руководство муниципального предприятия также пошло навстречу: по договоренности с ООО «Волгоградские автобусный парк» опытные водители, автомеханики и кондукторы могут перейти на работу к новому перевозчику. Для сотрудников, перешедших из ПАТП-7, будут предусмотрены все льготы с учетом стажа.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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