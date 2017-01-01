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Малым предприятиям в регионе обещают предоставить льготные займы

Вчера, 18:52
Lopatin
Малым предприятиям в регионе обещают предоставить льготные займыСо второго квартала 2017 года начнет активную работу региональный фонд развития промышленности (РФРП), который должен стать эффективной мерой поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом в ходе состоявшегося в Волгограде «круглого стола» на тему «Инвестиции в бизнес. Вопросы привлечения финансирования» объявил председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

По словам Бекова, фонд будет действовать по аналогии с федеральным, предоставляя предпринимателям льготные займы в размере от 20 до 100 миллионов рублей под 5 процентов годовых на срок не более пяти лет. При этом минимальная стоимость инвестпроекта должна составлять 40 миллионов рублей, не менее 50% вложений предприятие должно взять на себя, сообщает комитет экономики Волгоградской области.

«В Волгоградской области за последнее время приняты все необходимые нормативные документы, которые позволят развивать и оказывать меры господдержки как крупным, так и небольшим предприятиям. Новым механизмом станет региональный фонд развития промышленности, который будет работать по федеральным стандартам. С его помощью в этом году мы планируем поддержать от 10 до 17 инвестпроектов», — рассказал Роман Беков.

Объем РФРП в 2017 году составит более 330 миллионов рублей — это средства федерального Фонда развития промышленности и регионального бюджета.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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