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НовостиВолгограда.ру » Экономика » Бизнес » Малым предприятиям в регионе обещают предоставить льготные займы
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Среди десятков водителей лишь один мужчина: вопиющий случай с тройняшками на пешеходном переходе в Волгограде
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Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Министерство обороны России выразило военному атташе Украины официальный протест в связи с опасными маневрами украинского Ан-26 в Черном море рядом с российскими буровыми вышками.
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Toyota после ДТП с восемью погибшими в Новой Москве. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным
По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений на базе ВВС Холломан. Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее ...