С марта в Волгограде заработает новая схема размещения торговых объектов



Как сообщили в пресс-службе гордумы Волгограда, новая схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города начнет действовать с 1 марта. На сегодняшний день в схеме согласовано 991 место, из них 216 – свободны, 306 – сезонные. Схема – это живой инструмент, поэтому со временем количество мест будет увеличиваться. Так, например, по результатам заседаний межведомственных комиссий было дополнительно включено 166 мест.



«Мы прекрасно понимаем, что создание комфортной среды для малого бизнеса окажет положительное влияние на развитие города в целом – в плане поступления налогов, организации самозанятости населения, благоустройства. И чем понятнее и прозрачнее будут правила, тем быстрее будет налажен конструктивный диалог с предпринимательским сообществом», – подчеркнул первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников в минувшую пятницу в ходе «круглого стола», на котором обсуждались вопросы реализации новой схемы.



Участники «круглого стола» отметили необходимость предоставления компенсационных мест предпринимателям, чьи киоски и павильоны не вошли в действующую схему. Это касается нестационарных объектов торговли, расположенных на территориях многоквартирных домов, на инженерных сетях – газовых, тепловых, под высоковольтными линиями, а также на «треугольниках видимости» – на нерегулируемых перекрестках, примыканиях улиц, дорог и на пешеходных переходах.



Руководитель департамента экономического развития администрации Волгограда Евгений Усков сообщил, что во второй половине января предпринимателям, чьи НТО не вошли в новую схему, были направлены уведомления о возможности в течение 10 рабочих дней обратиться в районную администрацию за предоставлением компенсационного места. 25 января на заседании Волгоградской городской Думы депутаты приняли решение о продлении данного срока до 30 календарных дней.



Преимущественное право выбора размещения на компенсационных местах получат добросовестные предприниматели и те представители бизнеса, которые готовы благоустроить прилегающие к торговым объектам территории.





Фото пресс-службы Волгоградской городской Думы. 2 февраля вступило в силу постановление администрации Волгограда о новом порядке размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Порядок был утвержден депутатами городской Думы еще 23 декабря 2016 года. Проект документа разработал департамент экономического развития администрации Волгограда совместно с предпринимательским сообществом.Как сообщили в пресс-службе гордумы Волгограда, новая схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города начнет действовать с 1 марта. На сегодняшний день в схеме согласовано 991 место, из них 216 – свободны, 306 – сезонные. Схема – это живой инструмент, поэтому со временем количество мест будет увеличиваться. Так, например, по результатам заседаний межведомственных комиссий было дополнительно включено 166 мест.«Мы прекрасно понимаем, что создание комфортной среды для малого бизнеса окажет положительное влияние на развитие города в целом – в плане поступления налогов, организации самозанятости населения, благоустройства. И чем понятнее и прозрачнее будут правила, тем быстрее будет налажен конструктивный диалог с предпринимательским сообществом», – подчеркнул первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников в минувшую пятницу в ходе «круглого стола», на котором обсуждались вопросы реализации новой схемы.Участники «круглого стола» отметили необходимость предоставления компенсационных мест предпринимателям, чьи киоски и павильоны не вошли в действующую схему. Это касается нестационарных объектов торговли, расположенных на территориях многоквартирных домов, на инженерных сетях – газовых, тепловых, под высоковольтными линиями, а также на «треугольниках видимости» – на нерегулируемых перекрестках, примыканиях улиц, дорог и на пешеходных переходах.Руководитель департамента экономического развития администрации Волгограда Евгений Усков сообщил, что во второй половине января предпринимателям, чьи НТО не вошли в новую схему, были направлены уведомления о возможности в течение 10 рабочих дней обратиться в районную администрацию за предоставлением компенсационного места. 25 января на заседании Волгоградской городской Думы депутаты приняли решение о продлении данного срока до 30 календарных дней.Преимущественное право выбора размещения на компенсационных местах получат добросовестные предприниматели и те представители бизнеса, которые готовы благоустроить прилегающие к торговым объектам территории.



