В Волжском китайцы хотят построить завод по производству подгузников В пятницу, 10 февраля, в администрации города Волжского Волгоградской области состоялась рабочая встреча с представителями инвестиционной компании «Доньфантэнциань» из КНР.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Волжского, китайские инвесторы презентовали первый проект, который планируется к реализации на территории города-спутника Волгограда. Это строительство завода по производству абсорбирующего белья. Проект уникален не только для нашего региона, но и для Российской Федерации в целом. Доля продукции абсорбирующего белья отечественных компаний слишком мала, и поэтому проект является актуальным.



Мэр Волжского Игорь Воронин заверил инвесторов, что для реализации проекта им будет оказана поддержка на всех уровнях власти.



Затем инвесторам были показаны три участка для возможного размещения производства. Китайские бизнесмены отметили, что завод по производству абсорбирующего белья – только первый этап сотрудничества, в дальнейшем планируется реализация и других проектов.





Фото: sdelanounas.ru В пятницу, 10 февраля, в администрации города Волжского Волгоградской области состоялась рабочая встреча с представителями инвестиционной компании «Доньфантэнциань» из КНР.Как сообщили в пресс-службе мэрии Волжского, китайские инвесторы презентовали первый проект, который планируется к реализации на территории города-спутника Волгограда. Это строительство завода по производству абсорбирующего белья. Проект уникален не только для нашего региона, но и для Российской Федерации в целом. Доля продукции абсорбирующего белья отечественных компаний слишком мала, и поэтому проект является актуальным.Мэр Волжского Игорь Воронин заверил инвесторов, что для реализации проекта им будет оказана поддержка на всех уровнях власти.Затем инвесторам были показаны три участка для возможного размещения производства. Китайские бизнесмены отметили, что завод по производству абсорбирующего белья – только первый этап сотрудничества, в дальнейшем планируется реализация и других проектов.



