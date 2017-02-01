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В Волжском к июлю отремонтируют купол центрального рынка
Сегодня, 11:55
В январе этого года руководство центрального рынка города Волжского получило результаты экспертизы состояния здания. Согласно отчету, парапет рынка является аварийным и есть угроза обрушения. Разрушений фундамента не выявлено, а вот купол требует ремонта, сообщает пресс-служба администрации Волжского.
В минувшую пятницу в мэрии на встрече с предпринимателями, торгующими на центральном рынке, были названы сроки, необходимые для проведения ремонта здания. По словам заместителя главы администрации Руслана Никитина, в ближайшие два месяца будет полностью готова проектно-сметная документация, после чего начнутся ремонтные работы. Городские власти планируют их завершить в июле этого года.
Руслан Никитин особо подчеркнул, что продажи рынка не будет. Рынок отремонтируют и он продолжит свою работу.
Фото: pda.fedpress.ru
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