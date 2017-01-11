Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

» » » Банки РФ опасаются в этом году роста интернет-краж денег с карт

Банки РФ опасаются в этом году роста интернет-краж денег с карт

Сегодня, 10:10
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Банки РФ опасаются в этом году роста интернет-краж денег с картЭксперты компании Zecurion, которая занимается обеспечением безопасности дистанционного банковского обслуживания, утверждают, что в 2017 году халатность клиентов банков может привести к росту объема сетевых краж на 30%, пишут сегодня «Известия».
Причина прогнозируемой тенденции — неспособность россиян систематически соблюдать элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.
Как пишет газета, в прошлом году число краж с банковских карт из-за халатности владельцев достигло 107 тыс. случаев - на 43% больше, чем в 2015 году. Прогнозы на 2017 год сделаны на основе опроса 100 крупнейших банков. Аналитики установили, что мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операций.

Меры безопасности

Эксперты рекомендуют пользоваться интернет-банком с отдельного компьютера, не хранить на пластиковой карте крупные суммы денег, пополнять баланс карты по мере необходимости, не заходить в интернет-банк через открытые сети Wi-Fi.
А тем, кто постоянно оплачивает покупки в интернете, специалисты советуют завести для этого отдельную карту и переводить на нее необходимые для оплаты суммы непосредственно перед приобретением товара.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Клиенты Промсвязьбанка предпочитают онлайн-шоппинг через российские сайты

Количество пользователей интернет-банка PSB-Retail превысило 1 млн человек

Пополнение электронных кошельков – один из самых популярных сервисов электронной коммерции среди клиентов Промсвязьбанка в 2012 году

Промсвязьбанк и Аnywayanyday реализовали совместный сервис оплаты авиабилетов в интернет-банке PSB-Retail

Оплачивать туры оператора «Библио Глобус» можно через Промсвязьбанк и его интернет-банк PSB-Retail

Промсвязьбанк запускает акцию «ПодКЛЮЧайся!» для компаний МСБ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги