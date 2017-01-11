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Банки РФ опасаются в этом году роста интернет-краж денег с карт
Сегодня, 10:10
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Эксперты компании Zecurion, которая занимается обеспечением безопасности дистанционного банковского обслуживания, утверждают, что в 2017 году халатность клиентов банков может привести к росту объема сетевых краж на 30%, пишут сегодня «Известия».
Причина прогнозируемой тенденции — неспособность россиян систематически соблюдать элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.
Как пишет газета, в прошлом году число краж с банковских карт из-за халатности владельцев достигло 107 тыс. случаев - на 43% больше, чем в 2015 году. Прогнозы на 2017 год сделаны на основе опроса 100 крупнейших банков. Аналитики установили, что мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операций.
Меры безопасности
Эксперты рекомендуют пользоваться интернет-банком с отдельного компьютера, не хранить на пластиковой карте крупные суммы денег, пополнять баланс карты по мере необходимости, не заходить в интернет-банк через открытые сети Wi-Fi.
А тем, кто постоянно оплачивает покупки в интернете, специалисты советуют завести для этого отдельную карту и переводить на нее необходимые для оплаты суммы непосредственно перед приобретением товара.
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