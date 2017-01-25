В регионе увеличили финансирование программы развития села Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, федеральная субсидия предоставлена на решение жилищных проблем, строительство дорог и социальных объектов по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В этом году наш регион получит из федерального бюджета 47,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий в селах, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; 49,8 миллиона рублей — на возведение объектов социальной и инженерной инфраструктуры; 6,8 миллиона рублей — на поддержку местных инициатив.

Значительную федеральную субсидию в 273,5 миллиона рублей направят на строительство и реконструкцию сельских автодорог Волгоградской области. Кроме того, на условиях софинансирования из регионального и местных бюджетов на эти цели будет выделено 347,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации региона В 2017 году на развитие сельских территории Волгоградского области предусмотрено более 875 миллионов рублей, из них свыше 376 миллионов – средства федерального бюджета. По сравнению с прошлым годом общее финансирование программы возросло на 189 миллионов рублей.Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, федеральная субсидия предоставлена на решение жилищных проблем, строительство дорог и социальных объектов по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.В этом году наш регион получит из федерального бюджета 47,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий в селах, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; 49,8 миллиона рублей — на возведение объектов социальной и инженерной инфраструктуры; 6,8 миллиона рублей — на поддержку местных инициатив.Значительную федеральную субсидию в 273,5 миллиона рублей направят на строительство и реконструкцию сельских автодорог Волгоградской области. Кроме того, на условиях софинансирования из регионального и местных бюджетов на эти цели будет выделено 347,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации региона



