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НовостиВолгограда.ру » Экономика » Финансы » В регионе увеличили финансирование программы развития села
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