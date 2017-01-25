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Регион получит более миллиарда рублей на безопасные дороги

Сегодня, 18:32
Lopatin
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Регион получит более миллиарда рублей на безопасные дорогиНа реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в Волгоградской области будет направлено 2,3 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда составит государственная субсидия. Документ о выделении этих средств региону подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, проект «Безопасные и качественные дороги», вошедший в 2016 году в число приоритетных федеральных программ, реализуется путем предоставления регионам господдержки на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Речь идет о финансировании ремонта объектов дорожного хозяйства, проведение различных мероприятий по повышению безопасности в местах концентрации ДТП.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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