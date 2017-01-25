Регион получит более миллиарда рублей на безопасные дороги Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, проект «Безопасные и качественные дороги», вошедший в 2016 году в число приоритетных федеральных программ, реализуется путем предоставления регионам господдержки на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Речь идет о финансировании ремонта объектов дорожного хозяйства, проведение различных мероприятий по повышению безопасности в местах концентрации ДТП.





Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. На реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в Волгоградской области будет направлено 2,3 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда составит государственная субсидия. Документ о выделении этих средств региону подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, проект «Безопасные и качественные дороги», вошедший в 2016 году в число приоритетных федеральных программ, реализуется путем предоставления регионам господдержки на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Речь идет о финансировании ремонта объектов дорожного хозяйства, проведение различных мероприятий по повышению безопасности в местах концентрации ДТП.



