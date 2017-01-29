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За прошлый год доходы волгоградцев снизились на 7,8 процента

Сегодня, 11:10
Lopatin
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За прошлый год доходы волгоградцев снизились на 7,8 процентаВ минувшую пятницу на сайте Волгоградстата опубликован доклад о социально-экономическом положении региона в январе-декабре 2016 года. Согласно документу, в области отмечен рост потребительских цен на продукты и непродовольственные товары.

По информации Волгоградстата, индекс потребительских цен в декабре 2016 г. по отношению к декабрю 2015 г. в Волгоградской области составил 105,1%.

За прошлый год цены на продовольственные товары выросли в среднем на 3,6 процентов. И это на самом деле немного, если сравнивать с 2015 годом, когда цены повысились на 13,7% .

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Волгоградской области на конец декабря 2016 года составила 3 357 рублей в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 1,2%, в целом за 2016 год – на 0,8% (в 2015 году – на 8,4%).

Цены на непродовольственные товары 2016 году выросли в среднем на 6,7% . Для сравнения, в 2015 году – на 14%.

При этом в прошлом году, согласно докладу Волгоградстата, реальные денежные доходы населения Волгоградской области (за вычетом обязательных платежей), по сравнению с 2015 годом, уменьшились на 7,8%.
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