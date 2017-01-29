За прошлый год доходы волгоградцев снизились на 7,8 процента Просмотров: 45 Комментариев: 0



По информации Волгоградстата, индекс потребительских цен в декабре 2016 г. по отношению к декабрю 2015 г. в Волгоградской области составил 105,1%.



За прошлый год цены на продовольственные товары выросли в среднем на 3,6 процентов. И это на самом деле немного, если сравнивать с 2015 годом, когда цены повысились на 13,7% .



Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Волгоградской области на конец декабря 2016 года составила 3 357 рублей в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 1,2%, в целом за 2016 год – на 0,8% (в 2015 году – на 8,4%).



Цены на непродовольственные товары 2016 году выросли в среднем на 6,7% . Для сравнения, в 2015 году – на 14%.



При этом в прошлом году, согласно докладу Волгоградстата, реальные денежные доходы населения Волгоградской области (за вычетом обязательных платежей), по сравнению с 2015 годом, уменьшились на 7,8%. В минувшую пятницу на сайте Волгоградстата опубликован доклад о социально-экономическом положении региона в январе-декабре 2016 года. Согласно документу, в области отмечен рост потребительских цен на продукты и непродовольственные товары.По информации Волгоградстата, индекс потребительских цен в декабре 2016 г. по отношению к декабрю 2015 г. в Волгоградской области составил 105,1%.За прошлый год цены на продовольственные товары выросли в среднем на 3,6 процентов. И это на самом деле немного, если сравнивать с 2015 годом, когда цены повысились на 13,7% .Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Волгоградской области на конец декабря 2016 года составила 3 357 рублей в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 1,2%, в целом за 2016 год – на 0,8% (в 2015 году – на 8,4%).Цены на непродовольственные товары 2016 году выросли в среднем на 6,7% . Для сравнения, в 2015 году – на 14%.При этом в прошлом году, согласно докладу Волгоградстата, реальные денежные доходы населения Волгоградской области (за вычетом обязательных платежей), по сравнению с 2015 годом, уменьшились на 7,8%.



